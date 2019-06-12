МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. МВД России может обучать в год до 80 сотрудников полиции африканских государств для участия в миротворческих миссиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В целях качественной подготовки сотрудников МВД России к участию в миротворческих миссиях в мае 2000 года на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России создан Центр подготовки сотрудников органов внутренних дел для участия в миротворческих миссиях. В настоящее время центр позволяет ежегодно обучать до 100 российских сотрудников и 80 сотрудников правоохранительных органов африканских государств", - говорится в ответе МВД на запрос РИА Новости.

Три года назад, рассказали в МВД, центр разработал новую дополнительную профессиональную программу для обучения сотрудников правоохранительных органов африканских государств с учетом последних требований Секретариата ООН.

"В 2016 году центром разработана новая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и сотрудников правоохранительных органов африканских государств с учетом последних требований Секретариата ООН, предъявляемых к кандидатам для направления в миротворческие миссии", - рассказали в МВД России.