Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T11:29Z
https://ria.ru/20190611/1555527382.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Мосводоканал опроверг информацию о грязевом фонтане на востоке столицы

11 июня, 21:20
7
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На востоке Москвы произошел незначительный излив воды, все последствия уже устранены, никакого грязевого фонтана не было, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосводоканала.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на очевидцев о том, что грязевой фонтан забил из-под тротуара на улице Большая Черкизовская в Москве. По их сообщениям, грязная вода затопила проезжую часть, площадь лужи составляет около 40 квадратных метров.
"Имел место незначительный излив воды на местном проезде из-за повреждения на домовом вводе. Никакого грязевого фонтана там не было и нет", - рассказали в пресс-службе.
Там также добавили, что в настоящий момент уже все ликвидировано, ведутся работы по уборке местного проезда.
"Воду не отключали, движение нигде не перекрывали", - добавили в пресс-службе.
Учения Мосводоканала
6 марта, 16:24
"Мосводоканал" провел учения на Западной станции водоподготовки
000000
МоскваМосводоканалПроисшествия
Рекомендуем
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Лента
новостей
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Жители села под Пензой устроили массовый сход
Северо-Крымский канал. Архивное фото
В Крыму заявили, что водная блокада обернулась для Киева фиаско
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02Зеленский анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
14:57Анкара и Ташкент договорились усилить продвижение совместных проектов
14:55Си Цзиньпин предложил Эрдогану укрепить антитеррористическое сотрудничество
14:51В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу
14:49Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров
14:46"Мисс Москва" впервые показала сына от экс-короля Малайзии
14:43Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
14:38В ОАЭ рассказали о ходе расследования атаки на танкеры в Оманском заливе
14:35Новак ответил на вопросы о возможном сохранении транзита газа через Украину
14:34Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии
14:29В Китае поддержали приостановку пересмотра закона об экстрадиции в Гонконге
14:29Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
14:21После ДТП в Анталье оказали медицинскую помощь гражданину Узбекистана
14:17В Петербурге водитель иномарки на скорости врезался в гипермаркет
14:12Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
14:09Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
14:06СМИ сообщили о гибели восьми полицейских в Кении в результате взрыва
14:00Рахмон назвал важные направления сотрудничества стран-членов СВМДА
13:55СБУ заявила о блокировке контрабанды топлива в Луганскую область из России
13:52КС Молдавии пересмотрит решения о роспуске парламента
Лента новостейМолния