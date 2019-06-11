Мосводоканал опроверг информацию о грязевом фонтане на востоке столицы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На востоке Москвы произошел незначительный излив воды, все последствия уже устранены, никакого грязевого фонтана не было, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосводоканала.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на очевидцев о том, что грязевой фонтан забил из-под тротуара на улице Большая Черкизовская в Москве. По их сообщениям, грязная вода затопила проезжую часть, площадь лужи составляет около 40 квадратных метров.

"Имел место незначительный излив воды на местном проезде из-за повреждения на домовом вводе. Никакого грязевого фонтана там не было и нет", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что в настоящий момент уже все ликвидировано, ведутся работы по уборке местного проезда.