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РИА Новости

Москалькова прокомментировала решение Зеленского о заменах в Минской группе

Вчера, 20:52
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой приветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского заменить представителей в Минской группе.
Первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске прошло 5 июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил экс-главу государства Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.
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"Для нас очень важно, что изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме. Очень важно, что Владимир Зеленский в качестве одних из первых изменений обозначил замену лиц в Минской группе на дееспособных. Это не совсем мой мандат, но это первый шаг к, может быть, коренному переформатированию отношений между государствами в правозащитной сфере", - сказала Москалькова на встрече.
Денисова ранее заявила, что украинская сторона готова обсуждать освобождение арестованных на Украине российских граждан.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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