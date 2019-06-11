Москалькова прокомментировала решение Зеленского о заменах в Минской группе

Первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске прошло 5 июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил экс-главу государства Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.

"Для нас очень важно, что изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме. Очень важно, что Владимир Зеленский в качестве одних из первых изменений обозначил замену лиц в Минской группе на дееспособных. Это не совсем мой мандат, но это первый шаг к, может быть, коренному переформатированию отношений между государствами в правозащитной сфере", - сказала Москалькова на встрече.