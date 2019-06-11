Совфед и Госдума в ближайшее время примут решение по участию в ПАСЕ

По его словам, этот вопрос подробно обсуждался сегодня на заседании Межведомственной комиссии по взаимодействию России с Советом Европы.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.