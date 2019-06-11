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РИА Новости

Совфед и Госдума в ближайшее время примут решение по участию в ПАСЕ

Вчера, 17:26
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Руководство Совфеда и Госдумы в ближайшие дни примет решение о возможном участии российской делегации в работе ПАСЕ, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"До начала июньской сессии ПАСЕ остаётся менее двух недель. Постепенно вырисовываются ее контуры, в том числе в части процедуры рассмотрения запроса о полномочиях российской делегации, если таковой появится", - написал Косачев во вторник в Facebook.
По его словам, этот вопрос подробно обсуждался сегодня на заседании Межведомственной комиссии по взаимодействию России с Советом Европы.
"Состоялся очень глубокий и взаимополезный разговор. Окончательное решение будет приниматься в ближайшие дни коллективно руководящими органами палат Федерального Собрания", - отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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