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РИА Новости

В Югорске задержали мужчину, ходившего с зажигалкой около цистерн на АЗС

Вчера, 17:12
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн - РИА Новости. Психически больного мужчину, бродившего с зажигалкой около цистерн на автозаправочной станции, задержали в Югорске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Представитель ведомства уточнил, что работники автозаправочной станции утром во вторник обратили внимание на мужчину, бродившего возле цистерн с горюче-смазочными материалами. Когда они подошли к нему, увидели, что в руках у незнакомца находится зажигалка.
"Подойдя к нему, они его спугнули, но он был задержан очевидцами и работниками данной АЗС, после чего передан сотрудникам полиции. Какого-либо внятного объяснения, что он делал с зажигалкой возле цистерн, не дает. В полиции установили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, имеет психическое заболевание", - сказал собеседник агентства.
© Фото : группа "ЧП | Югорска и Советского района" во ВКонтактеМужчина, задержанный на АЗС "Лукойл" в Югорске
Мужчина, задержанный на АЗС Лукойл в Югорске
© Фото : группа "ЧП | Югорска и Советского района" во ВКонтакте
Мужчина, задержанный на АЗС "Лукойл" в Югорске
По его словам, по данному факту проводится проверка.
Фотографии задержанного мужчины во вторник были опубликованы в одной из групп в соцсети "ВКонтакте". Авторы публикации заявили, что он "пытался закинуть горящий предмет" в резервуар с топливом.
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