В Югорске задержали мужчину, ходившего с зажигалкой около цистерн на АЗС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн - РИА Новости. Психически больного мужчину, бродившего с зажигалкой около цистерн на автозаправочной станции, задержали в Югорске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Представитель ведомства уточнил, что работники автозаправочной станции утром во вторник обратили внимание на мужчину, бродившего возле цистерн с горюче-смазочными материалами. Когда они подошли к нему, увидели, что в руках у незнакомца находится зажигалка.

"Подойдя к нему, они его спугнули, но он был задержан очевидцами и работниками данной АЗС, после чего передан сотрудникам полиции. Какого-либо внятного объяснения, что он делал с зажигалкой возле цистерн, не дает. В полиции установили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, имеет психическое заболевание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка.