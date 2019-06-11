Разбившегося в Подмосковье мотоблогера похоронят в Уфе

УФА, 11 июн – РИА Новости. Родные похоронят известного мотоблогера Артема Болдырева, который разбился на мотоцикле в ДТП в Подмосковье, на его родине в Уфе, написала в соцсети сестра погибшего.

Ранее в подмосковном управлении ГИБДД сообщали, что 33-летний блогер-мотоциклист Артем Болдырев разбился на трассе М-4 Дон в понедельник вечером. По предварительной информации, он не справился с управлением своего BMW и столкнулся с минивэном Fiat.

"Похороны будут в Уфе... Если можно будет организовать прощание в Москве, напишу", - сообщила сестра погибшего мотоциклиста Анна Болдырева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".