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РИА Новости

Разбившегося в Подмосковье мотоблогера похоронят в Уфе

Вчера, 16:58
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УФА, 11 июн – РИА Новости. Родные похоронят известного мотоблогера Артема Болдырева, который разбился на мотоцикле в ДТП в Подмосковье, на его родине в Уфе, написала в соцсети сестра погибшего.
Ранее в подмосковном управлении ГИБДД сообщали, что 33-летний блогер-мотоциклист Артем Болдырев разбился на трассе М-4 Дон в понедельник вечером. По предварительной информации, он не справился с управлением своего BMW и столкнулся с минивэном Fiat.
"Похороны будут в Уфе... Если можно будет организовать прощание в Москве, напишу", - сообщила сестра погибшего мотоциклиста Анна Болдырева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Фанаты мотогонок и блога Болдырева пишут на его страницах в соцсетях соболезнования. Уфимские байкеры предложили почтить память мотоциклиста во вторник вечером на площади имени Салавата Юлаева возле здания Телецентра.
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