На Кегострове в Архангельской области загорелись частные дома

МУРМАНСК, 11 июн - РИА Новости. Пожарные тушат пожар в частном секторе Кегострова Архангельской области, где два дома сгорело полностью, еще три дома горят, сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщается, что один из частных домов на Кегострове загорелся в 14.22.

"Сильный ветер, порывы которого сейчас достигают 17-20 метров в секунду, раздул пламя, к прибытию островных пожарных из 99-й пожарной части острова Кего один дом горел открытым пламенем, пламя перебросилось на два соседних частных дома в Новой деревне", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сразу же был поднят резерв, запрошена помощь у пожарных из четвертой и специализированной пожарно-спасательных частей. Ситуацию осложняет сильный ветер и шторм на Северной Двине, отменено буксирное сообщение.

"По состоянию на 16.00, два дома полностью уничтожено огнем, три дома горят. О погибших и пострадавших не сообщалось", - сообщили в МЧС.