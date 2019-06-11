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РИА Новости

На Кегострове в Архангельской области загорелись частные дома

Вчера, 16:55
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МУРМАНСК, 11 июн - РИА Новости. Пожарные тушат пожар в частном секторе Кегострова Архангельской области, где два дома сгорело полностью, еще три дома горят, сообщается на сайте регионального МЧС.
Сообщается, что один из частных домов на Кегострове загорелся в 14.22.
"Сильный ветер, порывы которого сейчас достигают 17-20 метров в секунду, раздул пламя, к прибытию островных пожарных из 99-й пожарной части острова Кего один дом горел открытым пламенем, пламя перебросилось на два соседних частных дома в Новой деревне", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, сразу же был поднят резерв, запрошена помощь у пожарных из четвертой и специализированной пожарно-спасательных частей. Ситуацию осложняет сильный ветер и шторм на Северной Двине, отменено буксирное сообщение.
"По состоянию на 16.00, два дома полностью уничтожено огнем, три дома горят. О погибших и пострадавших не сообщалось", - сообщили в МЧС.
Вчера, 16:46
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На остров при помощи катера Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России БЛ-820 переправились восемь пожарных с пожарно-техническим вооружением, дополнительно силы и средства будут переправлены катером "20 лет МЧС России" от ААКАСЦ МЧС России, шесть пожарных от специализированного пожарно-спасательного отряда - на буксире "Алмаз".
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