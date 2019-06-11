Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:50Z
https://ria.ru/20190611/1555492341.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152169/76/1521697692_0:175:2786:1742_1036x0_80_0_0_1fc466d7459c99d03646d348994762a9.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с помощником главы МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Вчера, 16:50
297
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим делам Али Аскар Хаджи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в Йемене, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
"В ходе беседы в рамках российско-иранского регулярного доверительного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки основное внимание было уделено обсуждению развития обстановки в Йемене", - говорится в сообщении.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Вчера, 14:58
Москва понимает подход Ирана к СВПД, заявил Рябков
010100
Обсудить 0
Михаил БогдановРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани
РИА
Новости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон
Президент РФ Владимир Путин
Путин в Бишкеке встретится с президентом Ирана, лидерами Китая и Монголии
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Москва понимает подход Ирана к СВПД, заявил Рябков
Лента
новостей
Владислав Рябухин
Вступившийся за девушку уралец не обжаловал замену наказания на колонию
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков назвал способ сохранить договоренности по СВПД
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Архивное фото
В США объяснили необходимость поставлять оружие в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент РФ Владимир Путин
Путин на саммите ШОС пригласит глав государств на 75-летие Победы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров осудил действия США против Ирана
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии попросил МИД проанализировать работу послов республики
Юкия Амано
Глава МАГАТЭ не стал говорить о сделке с Ираном после заявлений Тегерана
Минобороны Британии: истребители в Эстонии сопровождали российские "Ан"
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Рябков: Россия не приемлет санкционный прессинг США в отношении Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров оценил предложение Ирана заключить пакт о ненападении
Экс-премьера Македонии лишили депутатского мандата
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния