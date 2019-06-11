Суд вынес приговор членам банды по делу об ограблениях самарских банков

САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Самарский областной суд приговорил к 20 и 16 годам колонии двух членов банды, обвиняемых в вооруженных ограблениях самарских банков на сумму более 14 миллионов рублей, их подельник получил условный срок, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в июне 2016 года один из обвиняемых Виктор Самсонов создал в Самаре банду для ограблений банков, позвав в нее своего знакомого Дмитрия Климова. По информации следователей, с июня 2016 года по октябрь 2017 года банда совершила четыре вооруженных нападения на офисы банков в Самаре, похитив не менее 14,6 миллиона рублей. Кроме того, по данным СУСК, в сентябре 2017 года Самсонов ограбил еще один банк, похитив более пяти миллионов рублей, в ходе нападения он выстрелил в охранника, который позже скончался в больнице.

У грабителей, по информации следствия, были пистолеты, автоматы, осколочные гранаты, взрыватели, тротиловая шашка и около двух тысяч патронов, часть оружия приобреталась еще у одного обвиняемого Александра Шуваева. Чтобы скрыть свою внешность, обвиняемые во время нападений использовали маски, балаклавы, респираторы, костюмы, перчатки и другую одежду, приобретенную Самсоновым.

В октябре 2017 года трех обвиняемых задержала полиция, уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям, в зависимости от роли каждого, участники банды обвинялись в совершении более 20 преступлений, уточнили в СУСК. В ноябре 2018 года уголовное дело было передано в Самарский областной суд. В апреле коллегия присяжных признала всех троих фигурантов дела виновными.

"Суд приговорил Самсонова к 20 годам колонии строгого режима, Климова – к 16 годам колонии, Шуваева – к шести годам условно", - сказала собеседница агентства.