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РИА Новости

Соглашения по поставкам С-400 в Турцию выполняются в срок, заявил Ушаков

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все соглашения между Турцией и Россией по поставкам комплекса С-400 осуществляются в срок согласно договоренностям, никаких проблем нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Достигнутые соглашения, договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок. Никаких проблем в данном контексте нет", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможности поставок С-400 в Турцию в июле.
Он уточнил, что сроки поставок осуществляются согласно плану.
"Как запланировано", - сказал он, отвечая на вопрос о месяце поставок.
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