Медведчук заявил, что его партия сделает все для реализации "Минска-2"

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия сделает все для реализации минских соглашений по Донбассу и готова работать с новыми депутатами Верховной рады Украины.

"Главное будет зависеть от результатов выборов в парламент: кто туда придет и насколько они будут хотеть мира. Мы будем делать все, чтобы реализовать минские соглашения с новыми силами, которых в парламент изберет украинский народ", - написал Медведчук в Twitter во вторник.

Главное будет зависеть от результатов выборов в парламент: кто туда придет и насколько они будут хотеть мира. Мы будем делать все, чтобы реализовать Минские соглашения с новыми силами, которых в парламент изберет украинский народ.#общество #Украина #политика #политика #выборы pic.twitter.com/XAJrrU4G81 — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 11 июня 2019 г.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.