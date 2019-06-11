Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:02Z
https://ria.ru/20190611/1555490132.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149780/04/1497800474_0:194:2954:1856_1036x0_80_0_0_6e337daa2ffd6ca671baa2f3120a1d10.jpg
РИА Новости

Медведчук заявил, что его партия сделает все для реализации "Минска-2"

Вчера, 16:02
252
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия сделает все для реализации минских соглашений по Донбассу и готова работать с новыми депутатами Верховной рады Украины.
"Главное будет зависеть от результатов выборов в парламент: кто туда придет и насколько они будут хотеть мира. Мы будем делать все, чтобы реализовать минские соглашения с новыми силами, которых в парламент изберет украинский народ", - написал Медведчук в Twitter во вторник.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
5 июня, 21:50
ЕС выразил готовность помогать Зеленскому в выполнении Минских соглашений
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
130000
Обсудить 2
Виктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
РИА
Новости
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин
На встречу с Путиным на полях G20 поступило много заявок, заявил Ушаков
Бухарев Владислав Викторович
Президент Украины назначил нового главу Службы внешней разведки
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский уволил 15 губернаторов
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Глава делегации Украины в ПАСЕ попросил Зеленского о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подал в Раду представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани
Президент РФ Владимир Путин
Путин на саммите ШОС пригласит глав государств на 75-летие Победы
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Украина находится в глубоком экономическом кризисе, заявил Медведчук
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Зеленский повторно попросил Раду уволить Климкина
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, чему будет посвящена декларация по итогам саммита ШОС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
Лента новостейМолния