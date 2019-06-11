"Транснефть" не корректирует планы по транспортировке нефти в 2019 году

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Транснефть" не вносит корректив в планы по транспортировке нефти в 2019 году из-за ситуации с "Дружбой", заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов вице-президент компании Рашид Шарипов.

"Данные за январь-май 2019 года: было транспортировано 198 миллионов тонн нефти. По сравнению с 195,7 миллиона тонн в январе-мае 2018 года. За аналогичный период отгрузка в портах увеличилась на 6,5 миллиона тонн. На сегодняшний день мы не вносим никаких корректировок в планы на 2019 год в связи с неполной загрузкой", - сказал вице-президент компании.

Он также добавил, что будет небольшая корректировка на объем. "Но это только в отношении нефти, которая будет обратно реверсом возмещена из Белоруссии в Россию", - уточнил Шарипов.