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РИА Новости

"Транснефть" не корректирует планы по транспортировке нефти в 2019 году

Вчера, 15:13
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Транснефть" не вносит корректив в планы по транспортировке нефти в 2019 году из-за ситуации с "Дружбой", заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов вице-президент компании Рашид Шарипов.
"Данные за январь-май 2019 года: было транспортировано 198 миллионов тонн нефти. По сравнению с 195,7 миллиона тонн в январе-мае 2018 года. За аналогичный период отгрузка в портах увеличилась на 6,5 миллиона тонн. На сегодняшний день мы не вносим никаких корректировок в планы на 2019 год в связи с неполной загрузкой", - сказал вице-президент компании.
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Он также добавил, что будет небольшая корректировка на объем. "Но это только в отношении нефти, которая будет обратно реверсом возмещена из Белоруссии в Россию", - уточнил Шарипов.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьРоссияЭкономика
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