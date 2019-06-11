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РИА Новости

Пресс-конференция о межпарламентском сотрудничестве РФ и ФРГ

Вчера, 15:04
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20 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги встречи Германо-российской межпарламентской группы дружбы".
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, сопредседатель группы Павел ЗАВАЛЬНЫЙ;
- депутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби ШЛУНД;
- члены группы – депутаты Бундестага ФРГ.

Каковы итоги визита немецкой делегации в Россию и впечатления от прошедших встреч? Каковы пути развития межпарламентского сотрудничества и перспективы отношений России и Германии в различных сферах?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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