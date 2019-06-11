Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 11 мая 2018

КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края одними из первых в стране приступили к жатве, предстоит убрать свыше 1,6 миллиона гектаров ячменя и пшеницы, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Кубанские аграрии одними из первых в стране приступили к жатве. На полях Кореновского района уже несколько дней работают комбайны – убраны первые 180 гектаров ячменя скороспелых сортов. Средняя урожайность составляет более 65 центнеров с гектара", - сказал губернатор.

Глава края уточнил, что всего аграриям предстоит убрать свыше 1,6 миллиона гектаров ячменя и пшеницы. "Ученые заверили, что состояние агрокультур позволяет рассчитывать на хороший урожай. Отмечу, что массовая уборка начнется после 15 июня. Мы планируем задействовать более 40 тысяч единиц различной техники. Этого достаточно, чтобы в сутки уверенно убирать свыше 100 тысяч гектаров", - добавил губернатор.

По его словам, автопарк сельхозмашин существенно обновился за последние годы – больше половины из них новые, им меньше 10 лет. "Вложение в сельхозтехнику сегодня – это экономия средств на перспективу. Именно благодаря современным комбайнам с экономичным расходом топлива в прошлом году наши аграрии сэкономили на ГСМ порядка 180 миллионов рублей", - отметил глава края.