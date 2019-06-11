Рябков: Европа искусственно драматизирует ситуацию вокруг СВПД

"Некоторые наши партнёры, участники СВПД, то есть страны, которые вслед за выходом из договоренностей США не пошли по аналогичному пути, некоторые оставшиеся участники СВПД пытаются драматизировать то, что сейчас предпринимается Ираном. С этой искусственной драматизацией мы не можем согласиться, мы думаем, что она может стать прелюдией каким-то шагам европейцев по той же логике - "меньшее за меньшее", - сказал Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".