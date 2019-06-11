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РИА Новости

Рябков: Европа искусственно драматизирует ситуацию вокруг СВПД

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Время для нормализации ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ещё не ушло, хотя в Европе искусственно пытаются драматизировать ситуацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Некоторые наши партнёры, участники СВПД, то есть страны, которые вслед за выходом из договоренностей США не пошли по аналогичному пути, некоторые оставшиеся участники СВПД пытаются драматизировать то, что сейчас предпринимается Ираном. С этой искусственной драматизацией мы не можем согласиться, мы думаем, что она может стать прелюдией каким-то шагам европейцев по той же логике - "меньшее за меньшее", - сказал Рябков журналистам на полях "Примаковских чтений".
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Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзСергей РябковРоссияИранВ мире
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