Рябков: Россия готова обсуждать с США идеи по контролю над вооружениями

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все предложения России по сохранению контроля над вооружениями на столе, готовы обсуждать их с США, когда они созреют, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, как сказал президент, не инициируем никакие переговоры. Все наши предложения на столе, когда американские коллеги созреют, мы будем готовы",- сказал Рябков на сессии "Примаковских чтений", говоря о сохранении контроля над вооружениями.