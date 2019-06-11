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РИА Новости

Рябков: Россия готова обсуждать с США идеи по контролю над вооружениями

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все предложения России по сохранению контроля над вооружениями на столе, готовы обсуждать их с США, когда они созреют, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, как сказал президент, не инициируем никакие переговоры. Все наши предложения на столе, когда американские коллеги созреют, мы будем готовы",- сказал Рябков на сессии "Примаковских чтений", говоря о сохранении контроля над вооружениями.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 14:13
Рябков назвал заявления США о нарушении Россией ДВЗЯИ ложью
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