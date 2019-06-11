Рябков: Россия готова обсуждать с США идеи по контролю над вооружениями

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все предложения России по сохранению контроля над вооружениями на столе, готовы обсуждать их с США, когда они созреют, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, как сказал президент, не инициируем никакие переговоры. Все наши предложения на столе, когда американские коллеги созреют, мы будем готовы",- сказал Рябков на сессии "Примаковских чтений", говоря о сохранении контроля над вооружениями.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.