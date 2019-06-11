В Подмосковье определили наиболее активных участников донорского движения

"В номинации "Максимальное количество донаций крови" победителем стал житель городского округа Ступино Виктор Блинов, который состоит в донорском движении с 1995 года. За это время он безвозмездно выполнил 120 донаций крови. В номинации "Максимальное количество донаций плазмы" победу одержал житель Дрезны Анатолий Костиков, за лучшую организацию донорства среди молодежи отмечена Анна Бурцева, руководитель студенческой организации "Волонтеры МФТИ"", - говорится в релизе.