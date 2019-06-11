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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье определили наиболее активных участников донорского движения

Вчера, 14:12
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подведены итоги конкурса "Лучший донор Подмосковья-2019", говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Московской области.
"В номинации "Максимальное количество донаций крови" победителем стал житель городского округа Ступино Виктор Блинов, который состоит в донорском движении с 1995 года. За это время он безвозмездно выполнил 120 донаций крови. В номинации "Максимальное количество донаций плазмы" победу одержал житель Дрезны Анатолий Костиков, за лучшую организацию донорства среди молодежи отмечена Анна Бурцева, руководитель студенческой организации "Волонтеры МФТИ"", - говорится в релизе.
Отмечается, что лучшим организатором и пропагандистом безвозмездного донорства крови признана Вера Гогина из Долгопрудного, в номинации "За лучшую организацию корпоративного донорства" победителем стал Иван Носаков. Самой активной донорской династией по итогам конкурса стала семья Синюковых, представители которой сдают кровь с 1976 года.
10 июня, 11:57
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