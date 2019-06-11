Глава МИД Гренады призвал к диалогу в урегулировании венесуэльского кризиса

"Внутри КАРИКОМ есть противоречия по венесуэльскому вопросу, но общая позиция такова, что мы признаем (Николаса) Мадуро легитимным президентом. Те члены КАРИКОМ, которые не признают его, они все-таки выступают за диалог. Противоречия есть, но не такие, чтобы не работать вместе. Мы будем поддерживать диалог", - подчеркнул он.