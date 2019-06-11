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РИА Новости

Глава МИД Гренады призвал к диалогу в урегулировании венесуэльского кризиса

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и труда Гренады Питер Дэвид
Министр иностранных дел и труда Гренады Питер Дэвид
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел и труда Гренады Питер Дэвид. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Для урегулирования венесуэльского кризиса необходим диалог, эту позицию разделяют все страны-члены КАРИКОМ (Карибского сообщества), заявил глава МИД Гренады Питер Дэвид.
"Необходим диалог в ситуации с Венесуэлой. Мы понимаем, что необходимо найти решение. Внутри КАРИКОМ мы выступаем за диалог и за работу по линии "механизма Монтевидео", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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"Ни дня не проходит, чтобы не принимали участие в мирном урегулировании по венесуэльскому кризису", - добавил он.
Дэвид также отметил единый подход стран-членов КАРИКОМ в решении венесуэльского кризиса.
"Внутри КАРИКОМ есть противоречия по венесуэльскому вопросу, но общая позиция такова, что мы признаем (Николаса) Мадуро легитимным президентом. Те члены КАРИКОМ, которые не признают его, они все-таки выступают за диалог. Противоречия есть, но не такие, чтобы не работать вместе. Мы будем поддерживать диалог", - подчеркнул он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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