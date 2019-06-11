Профсоюз горняков Украины попросил СНБО помочь погасить долги по зарплате

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Независимый профсоюз горняков Украины направил письмо секретарю СНБО Украины Александру Данилюку с просьбой содействовать в погашении задолженностей по зарплатам и остановить ликвидацию госпредприятия "Львовуголь", сообщил глава профсоюза Михаил Волынец во вторник.

Сотрудники всех шести шахт Львовской области утром в понедельник перекрыли трассу Львов — Рава-Русская с требованием погасить задолженность по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт на Украине составляет более 34 миллионов долларов. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Данилюк 1 июня сообщил, что задолженность по зарплатам шахтерам выплатят в сжатые сроки.