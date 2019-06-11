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РИА Новости

Профсоюз горняков Украины попросил СНБО помочь погасить долги по зарплате

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Независимый профсоюз горняков Украины направил письмо секретарю СНБО Украины Александру Данилюку с просьбой содействовать в погашении задолженностей по зарплатам и остановить ликвидацию госпредприятия "Львовуголь", сообщил глава профсоюза Михаил Волынец во вторник.
Сотрудники всех шести шахт Львовской области утром в понедельник перекрыли трассу Львов — Рава-Русская с требованием погасить задолженность по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт на Украине составляет более 34 миллионов долларов. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Данилюк 1 июня сообщил, что задолженность по зарплатам шахтерам выплатят в сжатые сроки.
"Шахтеры Украины возмущены позорными действиями правительства и руководства Минэнергоугля, которые продолжают свои коррупционные действия обогащаясь на государственной собственности, несмотря на предупреждение и запрет таких действий со стороны президента Украины. Независимый профсоюз горняков Украины направил письмо cекретарю СНБО Александру Данилюку о недопустимых вышеупомянутых действий", - написал Волынец в Facebook.
В письме Данилюку профсоюз предлагает обязать правительство погасить долги по зарплате шахтерам и выполнить ряд других требований, среди которых "прекратить коррупционный незаконный процесс ликвидации госпредприятия "Львовуголь" и вывести государственные угольные шахты из-под контроля представителей криминала.
Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
10 июня, 12:06
На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
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