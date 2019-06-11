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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестр нацгвардии представит Казахстан на фестивале "Спасская башня-2019"

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий во время генеральной репетиции церемонии открытия фестиваля "Спасская башня"
Военнослужащий во время генеральной репетиции церемонии открытия фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий во время генеральной репетиции церемонии открытия фестиваля "Спасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Образцово-показательный оркестр национальной гвардии Республики Казахстан станет дебютантом Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщили РИА Новости во вторник организаторы фестиваля.
Фестиваль пройдет в этом году на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября.
"Репертуар оркестра состоит из музыки разных жанров – от служебно-строевых композиций до произведений народной, классической и современной музыки отечественных и зарубежных композиторов. Кроме концертов большое внимание уделяется таким формам творческого выражения, как плац-концерт и дефиле, которые придают выступлениям оркестра динамичность и красочность", - говорится в сообщении.
Оркестр неоднократно участвовал в международных фестивалях духовых оркестров, таких как "Амурские волны", "Фанфары Казани", "Астана Самалы", "Труба мира", "Виват, Санкт-Петербург".
Салют на международном военно-музыкальном фестиваль Спасская башня
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Оркестр Сил самообороны Японии выступит на "Спасской башне"
Республика Казахстан семь раз была представлена на фестивале "Спасская башня" коллективом, широко известным не только в России, но и в Европе – президентским оркестром службы государственной охраны Казахстана. В юбилейный для фестиваля 2017 год они подарили марш-песню "Башня Спасская – дружба братская".
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"МоскваКазахстан
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