Оркестр нацгвардии представит Казахстан на фестивале "Спасская башня-2019"

Фестиваль пройдет в этом году на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября.

"Репертуар оркестра состоит из музыки разных жанров – от служебно-строевых композиций до произведений народной, классической и современной музыки отечественных и зарубежных композиторов. Кроме концертов большое внимание уделяется таким формам творческого выражения, как плац-концерт и дефиле, которые придают выступлениям оркестра динамичность и красочность", - говорится в сообщении.

Республика Казахстан семь раз была представлена на фестивале "Спасская башня" коллективом, широко известным не только в России, но и в Европе – президентским оркестром службы государственной охраны Казахстана. В юбилейный для фестиваля 2017 год они подарили марш-песню "Башня Спасская – дружба братская".