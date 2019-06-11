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РИА Новости

Медведев связал рост влияния радикалов в Европе со снижением уровня жизни

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Рост влияния радикальных политических сил в ряде стран, в том числе в Европе, связан с недовольством людей снижающимся уровнем жизни и действиями правительств, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Рост влияния радикальных политических сил за последнее десятилетие - это не что иное как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием самых разных внешних обстоятельств, а главное - следствие неудовлетворенности действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами", - сказал Медведев на Международной конференции труда.
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Дмитрий МедведевЕвропаВ мире
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