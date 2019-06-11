Медведев связал рост влияния радикалов в Европе со снижением уровня жизни

"Рост влияния радикальных политических сил за последнее десятилетие - это не что иное как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием самых разных внешних обстоятельств, а главное - следствие неудовлетворенности действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами", - сказал Медведев на Международной конференции труда.