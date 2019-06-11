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РИА Новости

СК предъявил обвинение начальнику подмосковного отдела полиции

Вчера, 12:56
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК завершил расследование по делу начальника отдела полиции в Московской области Дениса Орлова, сбившего насмерть человека на огромной скорости в 2017 году, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что 10 октября 2017 года Орлов, управляя машиной Hyundai, на трассе Воскресенск-Виноградово совершил наезд на находившегося на проезжей части человека, который в итоге скончался. СК отмечал, что автомобиль двигался со скоростью более 160 км/ч.
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"Установлено, что причиной ДТП стало значительное превышение Орловым предельно допустимой скорости, которая на момент наезда составляла около 186 км/час. В ходе предварительного следствия Орлов не признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о виновности Орлова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в релизе.
"Завершено расследование по уголовному делу в отношении начальника Виноградовского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району Московской области Дениса Орлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - добавила Петренко.
Уточняется, что первоначально дело было возбуждено в подмосковном главке СК РФ. Однако в сентябре 2018 года председателем комитета Александром Бастрыкиным была принята жена погибшего Рузанна Геворгян, после чего дело для дальнейшего расследования передано в Главное следственное управление СК.
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