Сергей Малышев: Промсвязьбанк сейчас лидер на рынке военной ипотеки

О том, как Промсвязьбанк участвует в создании Системы быстрых платежей, развивает собственную сеть отделений, выдает военную ипотеку рассказал РИА Новости на ПМЭФ-2019 форума руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев:

- Развитие цифровых направлений – основной вектор трансформации банковских сервисов. Какие технологии Промсвязьбанк планирует внедрять в ближайшее время?

- Цифровая трансформация – для нас не цель, а средство достижения боле высоких задач: создать ценность для клиента, предложить ему удобную и понятную продуктовую линейку, сделать его взаимодействие с банком легким, дружелюбным и комфортным. Мы вообще не очень любим это модное выражение - Цифровая Трансформация. Мы говорим о Цифровой Зрелости, причем не только каналов обслуживания и продуктов, но и всей организации в целом. Мы хотим быть привлекательными снаружи и эффективными внутри. Цифровизация и роботизация внутренних процессов помогает ускорить и удешевить внутренние процессы, а это неизбежно сказывается на финансовой эффективности банка и клиентском счастье.

Еще один важный аспект – эффективное взаимодействие с партнерами и контрагентами. Мы создаем открытые платформенные решения, открытые программные интерфейсы, которые позволят банку быстро входить в партнерство с финтех-стартапами, страховыми компаниями. Мы строим микросервисную IT-архитектуру, которая позволяет очень быстро вводить новые сервисы, когда несколько команд параллельно работают над одной задачей или сервисом, без необходимости при этом перепиливать основные банковские системы. ПСБ также работает в направлении использования больших данных, всего, что касается их сбора, обработки, превращение данных в информацию и принятия решений на ее основе. Смотрим не только на то, где человек покупает, но и на то, что он покупает. Мы используем технологии больших данных в верификации и актуализации наших риск-моделей, строим систему управления рутинными операциями сотрудников фронт-линии на базе искусственного интеллекта. Сейчас пилотируем чат с клиентами, там искусственный интеллект отвечает уже на 8% всех запросов клиентов, он у нас еще очень молодой, но быстро учится.

- В рамках ПМЭФ вы подписали соглашение с НСПК о совместном развитии платежных технологий, в чем будет заключаться сотрудничество?

- Мы взаимодействуем с НСПК практически с момента ее основания и создания платежной системы "Мир" по самым разным направлениям. Сейчас наш портфель карт "Мир" превышает 400 тысяч карт, в ближайшие два года мы планируем его удвоить. Но есть целый ряд направлений совместной работы. В этом году НСПК запустило сразу несколько сервисов, и мы в числе первых банков предложили их нашим клиентам. Это, например, сервис бесконтактной оплаты. Теперь мы выводим наше сотрудничество на новый уровень и будем совместно работать над новыми сервисами. С помощью smart-данных "Мир" сможем совместно создавать как комплексные решения, так и уникальные продуктовые предложения для наших клиентов.

- Как банк осваивает Систему быстрых платежей?

- Система быстрых платежей - один из ключевых проектов развития российской платежной системы. В феврале мы были одним из четырех банков, которые первыми в полном объеме запустили СБП в России. Клиенты проявили огромный интерес к сервису – с начала работы обороты увеличиваются в среднем на 30% в месяц. Только по нашим клиентам оборот превысил 550 миллионов рублей, а по всей системе, насколько я знаю, около 5 миллиардов рублей. Безусловно, это сейчас самый удобный и выгодный способ перевести деньги из банка в банк. Эта система будет развиваться, и мы будем во главе движения. Уже в третьем квартале мы вместе с другими участниками пилотного проекта запустим платежи в пользу юрлиц по QR-коду сначала в режиме friends&family, а затем и для всех клиентов.

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- ПСБ в прошлом году стал опорным банком для реализации гособоронзаказа ОПК.

- Во-первых, ПСБ – универсальный банк: 90% нашей клиентской базы не имеют отношения к ОПК, и мы ими очень дорожим. У военнослужащих и сотрудников оборонных предприятий базовые потребности, в том числе финансовые, не сильно отличаются. Они так же, как и все хотят понятных, простых и выгодных продуктов, не любят ходить в отделения, очень активно пользуются интернет и мобильным банком. Безусловно, у этих групп клиентов есть свои особенности, и мы стараемся создать продукты и сервисы с учетом специфики. Важно, чтобы банковское обслуживание было доступно во всех, даже самых удаленных точках страны.

Сегодня для военнослужащих у нас создана полная продуктовая линейка – это специальные банковские карты, кредитные программы, военная ипотека. В настоящее время Промсвязьбанк – лидер в стране по выдаче военной ипотеки. Только с начала этого года мы уже выдали почти 6 тысяч кредитов по программе – это больше, чем любой другой банк-участник. Объем выдачи составляет порядка 20 миллиардов рублей.

- Промсвязьбанк стал активным игроком рынка ипотечного кредитования. Как этого удалось достичь?

- В прошлом году мы сделали это направление одним из приоритетов, буквально полностью перезапустив ипотечный бизнес. Количество наших ипотечных офисов выросло практически вдвое, они есть в каждом регионе присутствия банка. Мы активизировали работу с партнерами на рынке недвижимости – меньше чем за год их количество выросло до 300 компаний. Обновили продуктовый ряд, совместные программы с застройщиками, семейную ипотеку по госпрограмме под 6%.

Результатом этой работы стал геометрический рост объема выдач жилищных кредитов. За пять месяцев этого года выдано более 25 миллиардов рублей ипотеки – это практически столько же, сколько мы выдали за весь прошлый год. Наш ипотечный портфель сейчас превышает 60 миллиардов рублей. По нашим прогнозам, к концу года портфель вырастет в 2,5 раза по сравнению с результатом 2018 года.

- В прошлом году ПСБ заявил о начале создания сети отделений опорного банка. Как продвигается эта работа?

- Офисы банка есть в 90% крупных городов России, в зависимости от потребностей мы трансформируем сеть. Для построения сети опорного банка мы предложили новый формат мини-офиса, рассчитанный на города с населением 20-50 тысяч человек. Это небольшой офис, в нем работают всего два человека, но за счет технологических решений офис выполняет весь функционал большого отделения. Сейчас открыто 4 таких офиса в городах Чебаркуль, Власиха, Балтийск, Наро-Фоминск, в ближайшее время откроются офисы в Архангельске и городе Борзя. Уже в первые месяцы работы офисы показали положительные результаты, формат оказался успешным, до конца 2019 года еще откроем порядка десяти.

Помимо роста сети ОПК, мы открываем офисы там, где видим потенциал развития отношений с целевым сегментом. Например, недавно открыли дополнительные офисы в Рыбинске и Комсомольске-на-Амуре, скоро откроем офис в Архангельске.

- Промсвязьбанк также заявлял о реализации программы повышения финансовой грамотности для военнослужащих. Каковы результаты этой работы?

- Программа повышения финграмотности военнослужащих – часть проекта по созданию опорного банка для ОПК. Совместно с Минобороны мы запустили эту программу в прошлом году, сегодня она реализована в 62 регионах, общий охват превышает 40 тысяч военнослужащих. Нашей задачей было также заинтересовать, привлечь внимание к такой, казалось бы, обыденной теме как оплата покупок в магазине или получение потребкредита. Поэтому мы решили, что наши занятия будут в первую очередь интересными. Мы составили цикл из 9 занимательных лекций на самые актуальные темы личных финансов. Сейчас работаем над расширением формата – добавим мультипликационные ролики, интерактивную игру-тест. Программа хорошо воспринимается и число участников будет только расти.

- Минфин включил Промсвязьбанк в список банков, уполномоченных продавать ОФЗ для населения. Как развивается это проект?