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РИА Новости

Изнасилованный подростком ребенок в Калужской области лечился от депрессии

Вчера, 12:53
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Калужской области, в сексуальном насилии над которым обвиняется 14-летний подросток, после случившегося лечился в психиатрической клинике от депрессивного расстройства, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель СУСК РФ по региону Лилия Мошкова.
Ранее сообщалось, что 14-летний житель Подмосковья обвиняется в том, что прошлым летом в Калужской области насильно совершил половой акт с шестилетним мальчиком, которого позвал поиграть. Следствие полагает, что слишком увлеченный интернетом школьник перестал различать виртуальный мир и реальность. Дело направлено в суд, подросток будет отвечать по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
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Мошкова рассказала, что произошедшее нанесло потерпевшему ребенку большую психологическую травму.
"Потерпевший ребенок лежал в стационаре психиатрической больницы с депрессивным расстройством", - сказала она.
"Родители обвиняемого не посчитали, что их сыну нужна психологическая помощь. Они верят своему сыну, который заявляет о своей невиновности", - добавила собеседница.
Она также отметила, что обследовавшие подростка эксперты не сочли, что у него есть психические отклонения.
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