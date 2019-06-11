Изнасилованный подростком ребенок в Калужской области лечился от депрессии

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Калужской области, в сексуальном насилии над которым обвиняется 14-летний подросток, после случившегося лечился в психиатрической клинике от депрессивного расстройства, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель СУСК РФ по региону Лилия Мошкова.

Ранее сообщалось, что 14-летний житель Подмосковья обвиняется в том, что прошлым летом в Калужской области насильно совершил половой акт с шестилетним мальчиком, которого позвал поиграть. Следствие полагает, что слишком увлеченный интернетом школьник перестал различать виртуальный мир и реальность. Дело направлено в суд, подросток будет отвечать по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Мошкова рассказала, что произошедшее нанесло потерпевшему ребенку большую психологическую травму.

"Потерпевший ребенок лежал в стационаре психиатрической больницы с депрессивным расстройством", - сказала она.

"Родители обвиняемого не посчитали, что их сыну нужна психологическая помощь. Они верят своему сыну, который заявляет о своей невиновности", - добавила собеседница.