Медведев призвал не игнорировать запросы на социальные перемены

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Игнорирование запросов общества на социальные перемены приводит к печальным последствиям, недовольство то и дело вспыхивает, вызывая резонанс, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"По собственному опыту мы знаем о необходимости профессионального и своевременного реагирования на социальные перемены, на новые запросы общества, на потребности трудящихся. Потому что игнорирование этих вызовов всегда приводят к печальным последствиям не только для отдельных государств, но и для мировой экономики и глобальной системы взаимоотношений в целом", - сказал он на Международной конференции труда.
"Социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильнейший общественный резонанс", - добавил он.