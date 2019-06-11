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РИА Новости

Медведев призвал не игнорировать запросы на социальные перемены

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Игнорирование запросов общества на социальные перемены приводит к печальным последствиям, недовольство то и дело вспыхивает, вызывая резонанс, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"По собственному опыту мы знаем о необходимости профессионального и своевременного реагирования на социальные перемены, на новые запросы общества, на потребности трудящихся. Потому что игнорирование этих вызовов всегда приводят к печальным последствиям не только для отдельных государств, но и для мировой экономики и глобальной системы взаимоотношений в целом", - сказал он на Международной конференции труда.
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Вчера, 12:41
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
"Социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильнейший общественный резонанс", - добавил он.
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Дмитрий МедведевЖенева (город)Общество
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