Медведев призвал не игнорировать запросы на социальные перемены

"По собственному опыту мы знаем о необходимости профессионального и своевременного реагирования на социальные перемены, на новые запросы общества, на потребности трудящихся. Потому что игнорирование этих вызовов всегда приводят к печальным последствиям не только для отдельных государств, но и для мировой экономики и глобальной системы взаимоотношений в целом", - сказал он на Международной конференции труда.