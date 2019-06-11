Песков рассказал, откуда Путин получает информацию о резонансных делах

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получает информацию о резонансных делах от первоисточников, как от стороны обвинения, так и от стороны защиты, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Из первоисточника. Он получает информацию от следственных органов... Он получает информацию и от правозащитников, и от своих омбудсменов. У него есть омбудсмен и по правам человека, и по защите интересов предпринимателей, Титов (уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - ред.), который недавно у него был. Они докладывают с другой стороны во многом. Другие правозащитники, давайте не забывать, ежегодные встречи президента с советом по правам человек. Это диалог достаточно насыщенный ", - сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов, из каких источников президент черпает информацию о резонансных делах, говоря о деле Baring Vostok.
Отвечая на вопрос журналистов о заявлении Путина в ходе ПМЭФ об уголовных делах против бизнесменов "Возьмите Библию, почитайте... не воруй, веди себя прилично - и дело с концом", а также о том, что партнера Калви Филиппа Дельпаля отправили в СИЗО, потому что у него нет дома в России, Песков заявил: "Не буду ничего говорить, мне нужно посмотреть в контексте эти слова президента".
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.