Песков рассказал, откуда Путин получает информацию о резонансных делах

"Из первоисточника. Он получает информацию от следственных органов... Он получает информацию и от правозащитников, и от своих омбудсменов. У него есть омбудсмен и по правам человека, и по защите интересов предпринимателей, Титов (уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - ред.), который недавно у него был. Они докладывают с другой стороны во многом. Другие правозащитники, давайте не забывать, ежегодные встречи президента с советом по правам человек. Это диалог достаточно насыщенный ", - сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов, из каких источников президент черпает информацию о резонансных делах, говоря о деле Baring Vostok.