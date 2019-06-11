Санкции негативно сказываются на состоянии рынка труда, заявил Медведев

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Санкции и торговые войны негативно сказываются на состоянии рынка труда, а компаниям и организациям становится все сложнее находиться вне политики, заявил в ходе выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Нелегитимные санкции, протекционизм, торговые воины, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, и на состоянии рынка труда, на экономике стран в целом. Компаниям, организациям, а стало быть, и людям становится сложнее жить вне политики", - сказал он.