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РИА Новости

Санкции негативно сказываются на состоянии рынка труда, заявил Медведев

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Санкции и торговые войны негативно сказываются на состоянии рынка труда, а компаниям и организациям становится все сложнее находиться вне политики, заявил в ходе выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Нелегитимные санкции, протекционизм, торговые воины, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, и на состоянии рынка труда, на экономике стран в целом. Компаниям, организациям, а стало быть, и людям становится сложнее жить вне политики", - сказал он.
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