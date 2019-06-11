НАТО развивается по калькам "холодной" войны, заявил Грушко

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НАТО сегодня развивается по калькам "холодной" войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"НАТО сегодня развивается по калькам "холодной" войны. Не знаю почему, но может быть, потому, что НАТО оказалась неприспособленной к новой ситуации в области безопасности, неспособной к тому, чтобы стать привлекательной с точки зрения борьбы с новыми угрозами и вызовами? Но сейчас они как рыба в воде пытаются воссоздать атмосферу холодной войны и заставляют всех тратить ресурсы на парирование несуществующих угроз", - сказал Грушко журналистам.
По его словам, это "парадокс", и нужно эту ситуацию менять.