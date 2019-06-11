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РИА Новости

НАТО развивается по калькам "холодной" войны, заявил Грушко

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НАТО сегодня развивается по калькам "холодной" войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"НАТО сегодня развивается по калькам "холодной" войны. Не знаю почему, но может быть, потому, что НАТО оказалась неприспособленной к новой ситуации в области безопасности, неспособной к тому, чтобы стать привлекательной с точки зрения борьбы с новыми угрозами и вызовами? Но сейчас они как рыба в воде пытаются воссоздать атмосферу холодной войны и заставляют всех тратить ресурсы на парирование несуществующих угроз", - сказал Грушко журналистам.
По его словам, это "парадокс", и нужно эту ситуацию менять.
Александр Грушко
Вчера, 12:07
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МИД РФНАТОАлександр ГрушкоРоссияВ мире
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