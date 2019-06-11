НАТО развивается по калькам "холодной" войны, заявил Грушко

"НАТО сегодня развивается по калькам "холодной" войны. Не знаю почему, но может быть, потому, что НАТО оказалась неприспособленной к новой ситуации в области безопасности, неспособной к тому, чтобы стать привлекательной с точки зрения борьбы с новыми угрозами и вызовами? Но сейчас они как рыба в воде пытаются воссоздать атмосферу холодной войны и заставляют всех тратить ресурсы на парирование несуществующих угроз", - сказал Грушко журналистам.