Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:34Z
https://ria.ru/20190611/1555480442.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ

Вчера, 12:34
277
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство энергетики США запрещает своим научным сотрудникам участвовать в иностранных программах по привлечению талантов после того, как выяснилось, что завлеченные многомиллионными суммами сотрудники ведомства были завербованы военными программами других стран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на постановление.
В феврале газета Wall Street Journal со ссылкой на опубликованную служебную записку сообщила, что Минэнерго США рассматривает соответствующие планы. В документе не упоминались названия стран, в программах которых запрещалось участвовать специалистам министерства. При этом высокопоставленные чиновники сообщили газете, что, вероятно, этими странами являются те государства, которые представляют потенциальную угрозу для США, такие как Китай, Россия, Иран и КНДР.
Флаги США и КНР. Архивное фото
21 декабря 2018, 05:16
МИД Китая назвал слежку США за другими странами "секретом Полишинеля"
Как сообщает издание со ссылкой на представителей ведомства, Минэнерго США стало основной целью экономического шпионажа, так как является главным научным учреждением правительства, поддерживающим широкомасштабные программы от элементарных исследований в области физики до работ по укреплению военного ядерного арсенала.
Запрет коснется порядка 100 тысяч человек по всей стране, в основном подрядчиков, которые связаны с важными для национальной безопасности страны исследованиями, включая энергетику, искусственный интеллект и ядерную физику.
Как сообщает издание со ссылкой на постановление, Минэнерго США требует от всех сотрудников и почти всех подрядчиков раскрыть связи с правительственными программами других стран, направленными на вербовку ученых. Те же, кто занят в программах, имеющих отношение к национальной безопасности, должны будут уйти из них или уволиться из министерства.
Помимо этого, постановление запрещает странам, считающимся соперниками США - РФ, Ирану, Китаю и КНДР - использовать подобные программы, чтобы привлекать ученых из США для разработки технологий, отметили чиновники. По данным издания, сотрудники контрразведки министерства разработают список программ по набору специалистов, которые будут включены в постановление.
Кремль. Архивное фото
3 сентября 2018, 14:03
В Кремле заявили о попытках вербовки россиян в СШАВашингтон "грубо работает" по линии разведки, пытаясь оказывать на россиян моральное и другое давление, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
140010
Обсудить 0
Министерство энергетики РФКНДРРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Пакистан откроет воздушное пространство для полета Моди на саммит ШОС
РИА
Новости
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
Лента
новостей
В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
НАТО развивается по калькам "холодной" войны, заявил Грушко
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации федерального проекта Старшее поколение национального проекта Демография. 17 мая 2019
Россия выступает против создания новых Берлинских стен, заявил Медведев
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков: США внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию
Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков
Александр Грушко
Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Система международной безопасности переживает кризис, считает Рябков
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
В США прокомментировали введение новых санкций по Сирии
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Лента новостейМолния