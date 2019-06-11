Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство энергетики США запрещает своим научным сотрудникам участвовать в иностранных программах по привлечению талантов после того, как выяснилось, что завлеченные многомиллионными суммами сотрудники ведомства были завербованы военными программами других стран, пишет газета Министерство энергетики США запрещает своим научным сотрудникам участвовать в иностранных программах по привлечению талантов после того, как выяснилось, что завлеченные многомиллионными суммами сотрудники ведомства были завербованы военными программами других стран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на постановление.

В феврале газета Wall Street Journal со ссылкой на опубликованную служебную записку сообщила, что Минэнерго США рассматривает соответствующие планы. В документе не упоминались названия стран, в программах которых запрещалось участвовать специалистам министерства. При этом высокопоставленные чиновники сообщили газете, что, вероятно, этими странами являются те государства, которые представляют потенциальную угрозу для США, такие как Китай, Россия, Иран и КНДР.

Как сообщает издание со ссылкой на представителей ведомства, Минэнерго США стало основной целью экономического шпионажа, так как является главным научным учреждением правительства, поддерживающим широкомасштабные программы от элементарных исследований в области физики до работ по укреплению военного ядерного арсенала.

Запрет коснется порядка 100 тысяч человек по всей стране, в основном подрядчиков, которые связаны с важными для национальной безопасности страны исследованиями, включая энергетику, искусственный интеллект и ядерную физику.

Как сообщает издание со ссылкой на постановление, Минэнерго США требует от всех сотрудников и почти всех подрядчиков раскрыть связи с правительственными программами других стран, направленными на вербовку ученых. Те же, кто занят в программах, имеющих отношение к национальной безопасности, должны будут уйти из них или уволиться из министерства.