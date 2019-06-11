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РИА Новости
Свердловская область

Уральские власти контролируют наличие дешевых приставок для цифрового ТВ

Вчера, 12:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Власти в Свердловской области контролируют наличие в крупных торговых сетях и почтовых отделениях дешевых приставок для приема цифрового телевидения - стоимостью до 1 тысячи рублей, сообщил РИА Новости директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин.
"Со всеми магазинами электроники заключен меморандум на уровне федерального министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о наличии постоянного запаса приставок стоимостью до тысячи рублей. Мы в ежедневном режиме мониторим их количество в торговых сетях и почтовых отделениях", - сказал Гущин.
По его словам, есть приставки стоимостью и до 500 рублей. Он подчеркнул, что большинство телевизоров, выпущенных после 2012 года, принимают цифровой сигнал и без приставки.
Гущин добавил, что регион перешел на цифровое телевидение в штатном режиме без инцидентов. Была проведена большая подготовительная работа по информированию уральцев, обеспечены меры социальной поддержки малообеспеченным семьям, организована работа "цифровых" волонтеров, call-центр региональной "горячей линии" по переходу на цифровое вещание. Кроме того, подготовка началась заблаговременно, так как изначально планировалось, что Свердловская область перейдет на цифровое телевидение в январе.
В ходе информационной кампании были организованы соцопросы о том, какое телевидение смотрят уральцы и знают ли жители области о переходе на цифровое телевидение.
"Показательно, что 70% свердловчан смотрят кабельное телевидение, IP-телевидение смотрят 5%, спутниковое телевидение – 11%. Таким образом, доля жителей области, продолжавших смотреть эфирное телевидение, составила 14%. В эфирном телевещании есть как цифровой сигнал, так и аналоговый. Показатели информированности населения о переходе на цифровое телевидение за время информационной кампании выросли с 70-80% до 90% опрошенных, знающих об отключении аналога. Оставшиеся 10% не знали или затруднялись ответить", - отметил Гущин.
По словам директора департамента, среди тех, кто смотрит эфирное телевидение, только 1-2% к 3 июня не знали о переходе на цифровое телевидение. "Мы свою задачу по подготовке жителей области к переходу на цифровое телевещание выполнили", - подчеркнул он.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря. На сегодняшний день 64 региона уже перешли на "цифру", в том числе в 36 регионах отключение аналогового ТВ произошло 3 июня. . Оставшийся 21 регион перейдет на цифровое вещание 14 октября.
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Свердловская областьПереход на цифровое телевидениеОбщество
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