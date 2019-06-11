Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все разговоры о "сдерживании" России в оборонном плане - хороший предлог для США в продвижении своего влияния и присутствия в нужных регионах, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Парламентарий отметил, что бюджет Пентагона в 2020 финансовом году (начнется 1 октября) составит 733 миллиарда долларов. По его словам, "оборонительный" бюджет военного ведомства предусматривает 69 миллиардов долларов на проведение операций за рубежом. "На первый взгляд, относительно общей суммы это не так много, но, на минутку, это больше всего военного бюджета России или, например, Индии", - написал сенатор на своей странице в Facebook

Косачев сравнил "оборонительные" бюджеты России и США, отметив, что в нынешнем году бюджет минобороны США в 15,1 раза выше бюджета российского военного ведомства. По словам сенатора, с 2017 до 2019 года расходы РФ снизились на 19%, а в США за тот же период они выросли на 15%.

"Но пресловутое сдерживание России – хороший предлог для продвижения своего влияния, обеспечения присутствия в важных регионах, давления на союзников и, конечно же, для недобросовестной конкуренции на рынках вооружений", - написал он.