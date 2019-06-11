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РИА Новости

Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все разговоры о "сдерживании" России в оборонном плане - хороший предлог для США в продвижении своего влияния и присутствия в нужных регионах, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Парламентарий отметил, что бюджет Пентагона в 2020 финансовом году (начнется 1 октября) составит 733 миллиарда долларов. По его словам, "оборонительный" бюджет военного ведомства предусматривает 69 миллиардов долларов на проведение операций за рубежом. "На первый взгляд, относительно общей суммы это не так много, но, на минутку, это больше всего военного бюджета России или, например, Индии", - написал сенатор на своей странице в Facebook.
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Косачев сравнил "оборонительные" бюджеты России и США, отметив, что в нынешнем году бюджет минобороны США в 15,1 раза выше бюджета российского военного ведомства. По словам сенатора, с 2017 до 2019 года расходы РФ снизились на 19%, а в США за тот же период они выросли на 15%.
"Но пресловутое сдерживание России – хороший предлог для продвижения своего влияния, обеспечения присутствия в важных регионах, давления на союзников и, конечно же, для недобросовестной конкуренции на рынках вооружений", - написал он.
Парламентарий также отметил, что на реализацию программы "Европейская инициатива сдерживания", предусматривающей увеличение численности американских ВС и "сдерживание российской агрессии" на территории Европы, предполагается выделить 6,5 миллиарда долларов. "Понятно, что эти деньги не "сдержат" никакую мифическую российскую агрессию, но, конечно же, пойдут на оплату преимущественно американских военных, товаров и услуг", - добавил Косачев.
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Константин КосачевРоссияСШАВ мире
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