В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ

"Без электроснабжения остались Коминтерново, Заиченко, Дзержинское, Ленинское, Саханка, Сергеевка и Новотаврия. Аварийные бригады пока не смогли приступить к ремонтным работам, не предоставлен доступ к предполагаемым местам повреждений, район продолжает находиться под огнем киевских силовиков", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.