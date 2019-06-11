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РИА Новости

В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ

Вчера, 11:55
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Семь сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
По данным ведомства, обстрел произошел вечером во втрник.
"Без электроснабжения остались Коминтерново, Заиченко, Дзержинское, Ленинское, Саханка, Сергеевка и Новотаврия. Аварийные бригады пока не смогли приступить к ремонтным работам, не предоставлен доступ к предполагаемым местам повреждений, район продолжает находиться под огнем киевских силовиков", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
В министерстве добавили, что уже направлен запрос на предоставление гарантий безопасности на время проведения работ.
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