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РИА Новости

Пресс-конференция о подготовке Форума социальных инноваций регионов

Вчера, 11:03
12
13 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подготовке третьего Форума социальных инноваций регионов.
Участники:
- заместитель председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир ПЕТРОСЯН;
- председатель правления АНО "Национальный центр ГЧП" Павел СЕЛЕЗНЕВ;
- руководитель дирекции Форума социальных инноваций регионов Владимир ФИЛИППОВ.

Форум социальных инноваций регионов пройдет с 19 по 21 июня в Москве на ВДНХ (павильон 75). В чем заключается его миссия? Планируется ли участие международных экспертов в области социального развития? Каковы особенности и главные отличия третьего форума от предыдущих? Ведется ли мониторинг реализации предложений? Какие новые темы будут подниматься на третьем форуме?
В рамках форума состоятся объявление и награждение победителей Конкурса социальных инноваций, а также выставка социальных проектов регионов.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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