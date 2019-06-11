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РИА Новости

Россия ждет ответа от США на предложения по стратегической стабильности

Вчера, 09:54
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россия ожидает ответных действий США на свои предложения по стратегической стабильности и контролю над вооружением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В фокусе самого пристального внимания остается стратегическая стабильность и контроль над вооружением. На Петербургском международном экономическом форуме президент (России Владимир – ред.) Путин указал на последствия, к которым может привести полная утрата каких-либо ограничений в ракетно-ядерной сфере. Все российские инициативы в этой области остаются в силе. Мы отметили заявленную Вашингтоном готовность к взаимодействию. Ожидаем конкретных действий", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
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"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
Ранее госдеп заявил, что заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Праге 12 июня для обсуждения стратегического диалога. Как сообщил РИА Новости Рябков, Россия намерена обсудить на консультациях с Томпсон тему договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявив ее как один из центральных вопросов наряду с ситуацией вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и развертыванием США глобальной ПРО.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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