Россия ждет ответа от США на предложения по стратегической стабильности

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Россия ожидает ответных действий США на свои предложения по стратегической стабильности и контролю над вооружением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В фокусе самого пристального внимания остается стратегическая стабильность и контроль над вооружением. На Петербургском международном экономическом форуме президент (России Владимир – ред.) Путин указал на последствия, к которым может привести полная утрата каких-либо ограничений в ракетно-ядерной сфере. Все российские инициативы в этой области остаются в силе. Мы отметили заявленную Вашингтоном готовность к взаимодействию. Ожидаем конкретных действий", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
Ранее госдеп заявил, что заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Праге 12 июня для обсуждения стратегического диалога. Как сообщил РИА Новости Рябков, Россия намерена обсудить на консультациях с Томпсон тему договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявив ее как один из центральных вопросов наряду с ситуацией вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и развертыванием США глобальной ПРО.