Россия ждет ответа от США на предложения по стратегической стабильности

"В фокусе самого пристального внимания остается стратегическая стабильность и контроль над вооружением. На Петербургском международном экономическом форуме президент (России Владимир – ред.) Путин указал на последствия, к которым может привести полная утрата каких-либо ограничений в ракетно-ядерной сфере. Все российские инициативы в этой области остаются в силе. Мы отметили заявленную Вашингтоном готовность к взаимодействию. Ожидаем конкретных действий", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".