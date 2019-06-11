Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T09:51Z
https://ria.ru/20190611/1555471593.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом

Вчера, 09:51
7449
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.
Пианино появилось в конце мая на перекрестке Большого проспекта и улицы Полозова. По замыслу организаторов проекта "Пианино на Большом", на нем может играть любой желающий. Инструмент укрыли пленкой, чтобы уберечь от дождя, но 10 июня неизвестные залили клавиатуру цементом.
"Проблемы с цементом почти устранены. Спасибо добрым людям, которые помогли очистить пианино от грязи", — сообщается в группе проекта в соцсети "ВКонтакте".
Инструмент снова в работе, после инцидента возле него установили систему видеонаблюдения.
Инициаторы проекта решили также провести опрос о дальнейшей судьбе музыкального инструмента.
3211242
Обсудить 2
Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
РИА
Новости
Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
AliExpress упростит систему доставки недорогих покупок по России
Погибший Николай М
В Иркутске требуют наказать подростков, которые до смерти избили человека
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Лента
новостей
Уничтожение санкционной продукции
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
Спаситель мира, Леонардо Да Винчи
СМИ нашли "пропавшую" картину да Винчи на яхте саудовского принца
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
В Уфе просят наградить акушерку за помощь женщине, раненной при стрельбе
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Советник президента по культуре Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль"
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Операция по задержанию браконьеров в заповеднике Большехехцирский ФГБУ Заповедное Приамурье
В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
Лента новостейМолния