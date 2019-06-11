В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.
Пианино появилось в конце мая на перекрестке Большого проспекта и улицы Полозова. По замыслу организаторов проекта "Пианино на Большом", на нем может играть любой желающий. Инструмент укрыли пленкой, чтобы уберечь от дождя, но 10 июня неизвестные залили клавиатуру цементом.
"Проблемы с цементом почти устранены. Спасибо добрым людям, которые помогли очистить пианино от грязи", — сообщается в группе проекта в соцсети "ВКонтакте".
Инструмент снова в работе, после инцидента возле него установили систему видеонаблюдения.
Инициаторы проекта решили также провести опрос о дальнейшей судьбе музыкального инструмента.