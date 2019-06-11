В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом

Пианино появилось в конце мая на перекрестке Большого проспекта и улицы Полозова. По замыслу организаторов проекта "Пианино на Большом", на нем может играть любой желающий. Инструмент укрыли пленкой, чтобы уберечь от дождя, но 10 июня неизвестные залили клавиатуру цементом.