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РИА Новости

Видеомост Москва – Баку о перспективах региональной интеграции

Вчера, 09:39
12
13 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Баку на тему: "Транспортный коридор "Север – Юг": перспективы региональной интеграции".
Участники в Москве:
- экономист, автор доклада "Транспортный коридор "Север – Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции" Александр КАРАВАЕВ;
- научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Стас ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем ПЫЛИН;
- эксперт в области логистики и транспорта, автор статей на портале logirus.ru Аркадий ИВАНОВ;
- директор центра "Каспий – Евразия" Ксения ТЮРЕНКОВА.

Участники в Баку:
- главный редактор информационного портала Day.az, экономист Эмин АЛИЕВ;
- президент исследовательского центра UNEC Фархад АМИРБЕКОВ;
- руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара МАМЕДЗАДЕ;
- заместитель директора Русской экономической школы, профессор АзЭУ Эльшад МАМЕДОВ;
- депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Расим МУСАБЕКОВ.

Эксперты обменяются мнениями относительно перспектив создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России. В рамках видеомоста состоится презентация аналитического доклада "Транспортный коридор "Север – Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции".

МТК "Север – Юг" – макроэкономический узел, завязанный на множество сопряженных систем: электроэнергетику, связь, туризм. Ключевое звено МТК – территории стран ЕАЭС, а Азербайджан придаст дополнительное измерение с проекцией выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа. Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт – Астара – Казвин. Азербайджан становится ключевым узлом каспийской арки МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны. Благодаря участию в МТК "Север – Юг" Азербайджан и Россия получают уникальные возможности для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере цифровизации, внедрения новой энергетической стратегии, трансформации рынков труда. Организаторы видеомоста – представительство Политологического центра "Север – Юг" (Баку), информационное агентство Trend, Каспийский экспертный клуб.

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