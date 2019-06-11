Видеомост Москва – Баку о перспективах региональной интеграции

Участники в Москве:
- экономист, автор доклада "Транспортный коридор "Север – Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции" Александр КАРАВАЕВ;
- научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Стас ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем ПЫЛИН;
- эксперт в области логистики и транспорта, автор статей на портале logirus.ru Аркадий ИВАНОВ;
- директор центра "Каспий – Евразия" Ксения ТЮРЕНКОВА.
Участники в Баку:
- главный редактор информационного портала Day.az, экономист Эмин АЛИЕВ;
- президент исследовательского центра UNEC Фархад АМИРБЕКОВ;
- руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара МАМЕДЗАДЕ;
- заместитель директора Русской экономической школы, профессор АзЭУ Эльшад МАМЕДОВ;
- депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Расим МУСАБЕКОВ.
Эксперты обменяются мнениями относительно перспектив создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России. В рамках видеомоста состоится презентация аналитического доклада "Транспортный коридор "Север – Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции".
МТК "Север – Юг" – макроэкономический узел, завязанный на множество сопряженных систем: электроэнергетику, связь, туризм. Ключевое звено МТК – территории стран ЕАЭС, а Азербайджан придаст дополнительное измерение с проекцией выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа. Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт – Астара – Казвин. Азербайджан становится ключевым узлом каспийской арки МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны. Благодаря участию в МТК "Север – Юг" Азербайджан и Россия получают уникальные возможности для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере цифровизации, внедрения новой энергетической стратегии, трансформации рынков труда. Организаторы видеомоста – представительство Политологического центра "Север – Юг" (Баку), информационное агентство Trend, Каспийский экспертный клуб.
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- экономист, автор доклада "Транспортный коридор "Север – Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции" Александр КАРАВАЕВ;
- научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Стас ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем ПЫЛИН;
- эксперт в области логистики и транспорта, автор статей на портале logirus.ru Аркадий ИВАНОВ;
- директор центра "Каспий – Евразия" Ксения ТЮРЕНКОВА.
Участники в Баку:
- главный редактор информационного портала Day.az, экономист Эмин АЛИЕВ;
- президент исследовательского центра UNEC Фархад АМИРБЕКОВ;
- руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара МАМЕДЗАДЕ;
- заместитель директора Русской экономической школы, профессор АзЭУ Эльшад МАМЕДОВ;
- депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Расим МУСАБЕКОВ.
Эксперты обменяются мнениями относительно перспектив создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России. В рамках видеомоста состоится презентация аналитического доклада "Транспортный коридор "Север – Юг": реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции".
МТК "Север – Юг" – макроэкономический узел, завязанный на множество сопряженных систем: электроэнергетику, связь, туризм. Ключевое звено МТК – территории стран ЕАЭС, а Азербайджан придаст дополнительное измерение с проекцией выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа. Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт – Астара – Казвин. Азербайджан становится ключевым узлом каспийской арки МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны. Благодаря участию в МТК "Север – Юг" Азербайджан и Россия получают уникальные возможности для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере цифровизации, внедрения новой энергетической стратегии, трансформации рынков труда. Организаторы видеомоста – представительство Политологического центра "Север – Юг" (Баку), информационное агентство Trend, Каспийский экспертный клуб.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/