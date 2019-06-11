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РИА Новости

Пресс-конференция о конкурсе "Новая библиотека"

Вчера, 09:24
5
13 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная конкурсу "Новая библиотека". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- писатель, историк Дмитрий ВОЛОДИХИН;
- главный редактор журнала "Наш современник" Станислав КУНЯЕВ;
- заместитель председателя правления Союза писателей России Василий ДВОРЦОВ.

Конкурс "Новая библиотека" включает три направления: номинация им. Ф.М. Достоевского "За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии", номинация им. С.Т. Аксакова "За выдающуюся книгу для подросткового чтения", номинация им. святых благоверных Петра и Февронии "За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни".

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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