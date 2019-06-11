Пресс-конференция о конкурсе "Новая библиотека"

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13 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная конкурсу "Новая библиотека". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".