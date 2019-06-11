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РИА Новости

Власти Гонконга предупредили участников протестов о последствиях

Вчера, 09:18
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© REUTERS / Tyrone SiuДемонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм посоветовала университетам, профсоюзам и представителям бизнеса "подумать дважды", прежде чем присоединяться к протестам против закона об экстрадиции, пишет газета South China Morning Post.
Лэм сделала заявление после того, как днем ранее более 100 ресторанов и магазинов обещали закрыться, чтобы их сотрудники могли принять участие в протестах. Студенческие лидеры в различных университетах планируют опубликовать план бойкота.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
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"Я надеюсь, что учебные заведения, родители, организации представители бизнеса и союзов тщательно обдумают все факторы, прежде чем выступать в защиту радикальных действий. Что хорошего это даст Гонконгу и нашей молодежи", - цитирует Лэм издание.
Накануне более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
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10 июня, 10:21
В Гонконге продолжат работать над законом об экстрадиции
Противники законопроекта выражают обеспокоенность, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
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