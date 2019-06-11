В Челябинске ищут четырехлетнего ребенка, украденного отцом у матери

"Заявление от мамы (ребенка) поступило 9 июня, проводится проверка. Розыск мальчика ведется, он еще не найден", – сказала собеседница агентства.

Как рассказала мать мальчика местному порталу 74.ru, в воскресенье она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и забрал его, брызнув из перцового баллончика в лицо другу семьи, который попытался задержать мужчину.