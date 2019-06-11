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РИА Новости

В Челябинске ищут четырехлетнего ребенка, украденного отцом у матери

Вчера, 09:13
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Челябинска разыскивают четырехлетнего мальчика, которого похитил у матери родной отец, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
"Заявление от мамы (ребенка) поступило 9 июня, проводится проверка. Розыск мальчика ведется, он еще не найден", – сказала собеседница агентства.
Как рассказала мать мальчика местному порталу 74.ru, в воскресенье она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и забрал его, брызнув из перцового баллончика в лицо другу семьи, который попытался задержать мужчину.
Дежурная часть отдела внутренних дел
6 декабря 2018, 09:00
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