В Алма-Ате начали проверку после сообщения о минировании судов

АЛМА-АТА, 11 июн – РИА Новости. Полиция и другие экстренные службы Алма-Аты проводят проверки после получения анонимных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в ряде городских объектов, в том числе в зданиях судов, сообщила пресс-служба полиции крупнейшего города Казахстана.
"В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алма-Аты, в том числе и судах, после получения сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах", - говорится в сообщении департамента полиции.
Представители служб проводят эвакуацию граждан, ведутся поиски взрывных устройств.
"По нескольким объектам проверочные мероприятия уже завершены, информация о минировании оказалась ложной", - говорится в пресс-релизе.
В полиции призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.