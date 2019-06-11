Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

"Сегодня столичный регион окажется по влиянием гребня антициклона, в Москве и по области переменная облачность и без осадков. Температура поднимется до 27-29 градусов в Москве и до плюс 25-30 в Подмосковье. Ветер северного направления, 3-8 метра в секунду", - сообщил Леус.