Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T08:13Z
https://ria.ru/20190611/1555468825.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155536/29/1555362962_0:229:3085:1964_1036x0_80_0_0_1e9616dbff65cbfbd8e3d8207b43c31c.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Вчера, 08:13
6682
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоливальные машины в Москве
Поливальные машины в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поливальные машины в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидает москвичей во вторник, температура поднимется до плюс 29 градусов, давление повышенное, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется по влиянием гребня антициклона, в Москве и по области переменная облачность и без осадков. Температура поднимется до 27-29 градусов в Москве и до плюс 25-30 в Подмосковье. Ветер северного направления, 3-8 метра в секунду", - сообщил Леус.
Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
8 июня, 14:42
Обмороки и инсульты: врачи рассказали, для кого жара опаснее всего
Метеоролог добавил, что атмосферное давление в течение дня будет выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.
711127
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Туристы любуются мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Названы страны, откуда в Россию едет больше всего туристов
Лента
новостей
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Участники на этнофестивале Солнцестояние - Окунево
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой
Тюлень-доброволец с маячком GPS
Ученые раскрыли тайну появления гигантских дыр во льдах Антарктики
Литовская ССР. Летом на Балтийском море
Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
Здание Администрации президента Украины
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин считает, что законные власти Молдавии преодолеют кризис в стране
Виталина Цымбалюк-Романовская
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об оправдательных приговорах в 2018 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
Лента новостейМолния