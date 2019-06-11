Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидает москвичей во вторник, температура поднимется до плюс 29 градусов, давление повышенное, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется по влиянием гребня антициклона, в Москве и по области переменная облачность и без осадков. Температура поднимется до 27-29 градусов в Москве и до плюс 25-30 в Подмосковье. Ветер северного направления, 3-8 метра в секунду", - сообщил Леус.
Метеоролог добавил, что атмосферное давление в течение дня будет выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.