На Тайване три человека погибли в ДТП с экскурсионным автобусом

ДТП произошло вечером 10 июня на скоростной трассе из Тайбэя в Гаосюн. Сообщается, что на участке трассы в районе уезда Чжанхуа автобус неожиданно пошел под откос, протаранил дорожное ограждение и опрокинулся. В момент происшествия в автобусе находились 16 человек, включая водителя, в результате три человека погибли, еще 13 пострадали.