Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T07:47Z
https://ria.ru/20190611/1555468536.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Тайване три человека погибли в ДТП с экскурсионным автобусом

Вчера, 07:47
434
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Три человека погибли, еще 13 пострадали в результате аварии экскурсионного автобуса на Тайване, сообщает информационное агентство ChinaNews.
ДТП произошло вечером 10 июня на скоростной трассе из Тайбэя в Гаосюн. Сообщается, что на участке трассы в районе уезда Чжанхуа автобус неожиданно пошел под откос, протаранил дорожное ограждение и опрокинулся. В момент происшествия в автобусе находились 16 человек, включая водителя, в результате три человека погибли, еще 13 пострадали.
По словам 33-летнего водителя автобуса, он увидел падающий предмет и пытался увернуться от него, однако пассажиры утверждают, что причиной происшествия могло стать психологическое состояние водителя.
Полиция выясняет причины ДТП.
ДТП с участием микроавтобуса в Адлерском районе. 10 мая 2019
10 июня, 11:48
Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
010101
Обсудить 0
ТуризмТайваньВ мире
Рекомендуем
Альпинисты начали восхождение к месту гибели спортсменов на горе Нандадеви
РИА
Новости
ДТП с участием микроавтобуса в Адлерском районе. 10 мая 2019
Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
СМИ: в Бразилии десять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
Лента
новостей
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
В Афганистане ликвидировали не менее 12 командиров "Сети Хаккани"
В американском Сент-Луисе в результате стрельбы погибла трехлетняя девочка
Жительницу Улан-Удэ будут судить за кражу более 46 миллионов рублей
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
В Мали почти сто человек погибли из-за нападения неизвестных, сообщили СМИ
В Алма-Ате начали проверку после сообщения о минировании судов
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Под Римом девять человек пострадали при взрыве газа
Пожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Хлопок газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. 10 июня 2019
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
Лента новостейМолния