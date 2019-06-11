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РИА Новости

Москалькова рассказала об обращениях по вопросам стихийных свалок

01:56
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число обращений граждан к уполномоченному по правам человека в РФ на несанкционированные свалки увеличилось в 2018 году почти на 50% по сравнению с 2017 годом, говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2018 год, который опубликован в "Российской газете".
"В 2018 году обострились беспрецедентно важные для густонаселенных территорий проблемы несанкционированных свалок мусора и утилизации отходов производства и потребления. Количество обращений по этим темам к уполномоченному за год увеличилось почти наполовину (на 47%)",- отмечается в документе.
Значительная часть жалоб поступила от жителей Московской области о защите их прав, пострадавших в результате функционирования полигонов ТБО (ТКО): ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе; ТКО "Алексинский карьер" в Клинском районе; ТКО "Лесная" и ТКО "Съяново1" в Серпуховском районе.
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