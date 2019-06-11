Москалькова рассказала об обращениях по вопросам стихийных свалок

"В 2018 году обострились беспрецедентно важные для густонаселенных территорий проблемы несанкционированных свалок мусора и утилизации отходов производства и потребления. Количество обращений по этим темам к уполномоченному за год увеличилось почти наполовину (на 47%)",- отмечается в документе.