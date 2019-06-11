Москалькова предложила расширить использование маткапитала

В докладе отмечается что сейчас средства материнского капитала можно потратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на товары, услуги и мероприятия, утвержденные индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью (ИПРА). Однако эти средства средства возможно получить только в форме компенсации за уже понесенные расходы.