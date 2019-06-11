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РИА Новости

Москалькова предложила расширить использование маткапитала

01:33
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за расширение возможностей для использования средств материнского капитала для лечения детей, следует из доклада о деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованного на сайте "Российской газеты".
В докладе отмечается что сейчас средства материнского капитала можно потратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на товары, услуги и мероприятия, утвержденные индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью (ИПРА). Однако эти средства средства возможно получить только в форме компенсации за уже понесенные расходы.
"Изначально семье придется оплатить товары и услуги для ребенка-инвалида за свой счет. Кроме того, порой дети не могут дождаться нужной операции или других медицинских мероприятий из-за катастрофической нехватки федеральных квот, очереди на бесплатные сложные коляски в регионах приходится ожидать по два-три года", - говорится в тексте доклада.
Как следует из доклада, Москалькова рекомендует правительству и органам государственной власти субъектов России продолжить курс на расширение возможностей для использования средств материнского капитала на лечение детей, в том числе опираясь на опыт тех регионов, где существуют такие программы (Нижегородская область, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область и другие).
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