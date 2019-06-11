Работу культурного центра России в Дамаске хотят возобновить до конца года

ДАМАСК, 11 июн – РИА Новости. Российский культурный центр в Дамаске может возобновить работу до конца 2019 года, осталось уладить организационные вопросы, заявил РИА Новости посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

"Цель у нас одна – восстановить работу культурного центра со всеми его составляющими: это курсы русского языка, хореография, показы фильмов, устройство концертов, лекции, библиотека, там огромный комплекс, который, к сожалению, не был задействован во время войны", - заявил Ефимов на полях торжественного приема, приуроченного посольством РФ ко Дню России.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца года он заработал. Соответствующее решение в принципе принято, поэтому сейчас нужно уладить все организационные вопросы, связанные с финансированием и с назначением на должности штатных сотрудников, директора центра, провести мелкий косметический ремонт", - сообщил посол.

"Это будет настоящий русский дом, куда каждый сможет прийти и ознакомиться с достижениями нашей культуры", - отметил дипломат.

Ефимов отметил, что необходимо активизировать гуманитарное сотрудничество с Сирией, при этом не забывая об обеспечении безопасности в связи со вспышками эскалации в регионах Сирии, в том числе в Идлибе.

На приеме присутствовали члены кабинета министров Сирии, парламента САР, советница президента Башара Асада Бусейна Шаабан, ряд других сирийских чиновников, а также большое число представителей российской диаспоры в Сирии.