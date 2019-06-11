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РИА Новости

Москалькова рассказала о жалобах на организацию публичных мероприятий

00:22
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© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила 22 жалобы по вопросам организации и проведения публичных мероприятий в 2018 году, сообщается в докладе о деятельности омбудсмена за прошлый год, опубликованном "Российской газетой".
"Наибольшая доля указанных обращений касалась согласования места и времени проведения массовых мероприятий (45%). Заявители жаловались на необоснованные отказы в согласовании акций, обращались с просьбами о содействии в их организации", - говорится в докладе.
По данным документа, 19% жалоб касались несогласия с действиями сотрудников правоохранительных органов, направленными на пресечение публичных мероприятий. Заявители указывали на случаи необоснованного пресечения акций, задержания их организаторов и участников, на нарушения при применении физической силы и специальных средств.
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В докладе говорится также, что 27% от общего числа обращений касались обеспечения законности и обоснованности действий сотрудников правоохранительных органов при пресечении нарушений в ходе массовых акций и тесно связаны с привлечением к административной ответственности за организацию и участие в публичных мероприятиях, сообщается в докладе. Граждане жаловались на нарушения при составлении протоколов об административных правонарушениях, отказ в допуске адвоката к задержанному, угрозы и психологическое давление на задержанных со стороны сотрудников правоохранительных органов, неудовлетворительные условия в помещениях для административно задержанных, назначение чрезмерно строгого наказания.
"Анализ обращений к уполномоченному и правоприменительной практики в целом показывает, что многие проблемы реализации права на проведение публичных мероприятий сохраняют свою актуальность. Ярким показателем несовершенства правозащитных лифтов, позволяющих обеспечить эффективную защиту названного права, может служить значительное число обращений по данному вопросу в ЕСПЧ. За последние 6 лет в связи с нарушениями права на проведение публичных мероприятий в Российской Федерации ЕСПЧ вынес 19 положительных решений в отношении 53 заявителей. Общая сумма компенсаций по ним составила 497 тыс. евро", - отмечается в документе.
Однако, со слов омбудсмена, в 2018 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение числа несогласованных акций (на 13%). По данным МВД России, в общей сложности в них приняли участие порядка 58 тысяч граждан.
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