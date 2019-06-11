Москалькова рассказала о жалобах на организацию публичных мероприятий

"Наибольшая доля указанных обращений касалась согласования места и времени проведения массовых мероприятий (45%). Заявители жаловались на необоснованные отказы в согласовании акций, обращались с просьбами о содействии в их организации", - говорится в докладе.

По данным документа, 19% жалоб касались несогласия с действиями сотрудников правоохранительных органов, направленными на пресечение публичных мероприятий. Заявители указывали на случаи необоснованного пресечения акций, задержания их организаторов и участников, на нарушения при применении физической силы и специальных средств.

В докладе говорится также, что 27% от общего числа обращений касались обеспечения законности и обоснованности действий сотрудников правоохранительных органов при пресечении нарушений в ходе массовых акций и тесно связаны с привлечением к административной ответственности за организацию и участие в публичных мероприятиях, сообщается в докладе. Граждане жаловались на нарушения при составлении протоколов об административных правонарушениях, отказ в допуске адвоката к задержанному, угрозы и психологическое давление на задержанных со стороны сотрудников правоохранительных органов, неудовлетворительные условия в помещениях для административно задержанных, назначение чрезмерно строгого наказания.