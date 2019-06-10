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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Оценить решения КС Молдавии должна Венецианская комиссия, считает Слуцкий

Вчера, 21:18
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Оценку решениям Конституционного суда Молдавии о роспуске парламента и проведении досрочных выборов должна дать Венецианская комиссия, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
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Слуцкий подчеркнул, что для России неприемлемы попытки организации государственных переворотов, которые нацелены на узурпацию власти в интересах олигархических групп.
"Уверен, что оценка роли Конституционного суда Молдавии в создании политического кризиса, равно как и принятого им решения о незаконности формирования правительства, должна быть дана на уровне Венецианской комиссии и других институтов Совета Европы", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в РФ приветствуют формирование в Молдавии правительства и готовы взаимодействовать с демократически избранными органами власти. Российская сторона рассчитывает, что такая работа приведет к восстановлению двусторонних отношений, добавил Слуцкий.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

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Политический кризис в МолдавииЛеонид СлуцкийГосдума РФМолдавияРоссияВ мире
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