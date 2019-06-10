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РИА Новости
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Энергокомплекс Подмосковья перешел на особый режим из-за жары

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖара в Подмосковье
Жара в Подмосковье
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работающие на территории Московской области электросетевые компании переведены в режим повышенной готовности из-за установившейся в регионе жаркой погоды, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
"В период повышенных температур увеличивается энергопотребление из-за использования бытовых и промышленных кондиционеров и другого охладительного оборудования. Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы в условиях повышенной нагрузки специалистами энергетических компаний Подмосковья проводятся внеплановые осмотры состояния электросетевого оборудования подстанций, организовано дополнительное дежурство руководящего состава, диспетчерского персонала, аварийно – восстановительных бригад", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности к реагированию на любые внештатные ситуации готовы 740 аварийно-восстановительных бригад. Распределительный электросетевой комплекс Московской области работает стабильно.
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