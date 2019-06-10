Энергокомплекс Подмосковья перешел на особый режим из-за жары

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работающие на территории Московской области электросетевые компании переведены в режим повышенной готовности из-за установившейся в регионе жаркой погоды, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"В период повышенных температур увеличивается энергопотребление из-за использования бытовых и промышленных кондиционеров и другого охладительного оборудования. Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы в условиях повышенной нагрузки специалистами энергетических компаний Подмосковья проводятся внеплановые осмотры состояния электросетевого оборудования подстанций, организовано дополнительное дежурство руководящего состава, диспетчерского персонала, аварийно – восстановительных бригад", - подчеркивается в сообщении.