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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия отразила атаку боевиков ИГ* в пустыне у Пальмиры

Вчера, 18:56
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 10 июн - РИА Новости. Сирийская армия в понедельник отбила нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на свои позиции в районе города Пальмира, передает гостелевидение САР.
"Отряды сирийской армии отразили нападение остатков группировки ИГ* на два поста армии в пустыне к востоку от Пальмиры в районе станции T3", - передает телеканал Syria TV.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
По данным канала, среди боевиков есть убитые, также нанесен ущерб технике террористов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоРоссияВ мире
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