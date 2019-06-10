Сирийская армия отразила атаку боевиков ИГ* в пустыне у Пальмиры

ДАМАСК, 10 июн - РИА Новости. Сирийская армия в понедельник отбила нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на свои позиции в районе города Пальмира, передает гостелевидение САР.
"Отряды сирийской армии отразили нападение остатков группировки ИГ* на два поста армии в пустыне к востоку от Пальмиры в районе станции T3", - передает телеканал Syria TV.
По данным канала, среди боевиков есть убитые, также нанесен ущерб технике террористов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.