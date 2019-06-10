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РИА Новости

В БДИПЧ ОБСЕ отметили конструктивную реакцию Казахстана на отчет о выборах

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на внеочередных выборах президента Казахстана в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019
Женщина голосует на внеочередных выборах президента Казахстана в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АЛМА-АТА, 10 июн – РИА Новости. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьерг Гисладоттир в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым отметила конструктивную реакцию республики на доклад организации по итогам наблюдения за президентскими выборами, сообщила пресс-служба МИД.
По информации пресс-службы, глава БДИПЧ ОБСЕ поблагодарила Атамкулова за создание максимально благоприятных условий для работы миссии. При этом она отметила "конструктивное восприятие казахстанскими властями доклада и плана о дальнейшем совершенствовании системы". "Некоторые правительства категорически не принимают такого рода отчеты. В Исландии есть пословица: "Друг всегда скажет правду тебе, а враг будет говорить, что все хорошо", - сказала директор БДИПЧ.
Глава МИД сообщил, что в казахском языке есть схожая же пословица. "Правительство Республики Казахстан примет во внимание замечания и рекомендации, указанные в заявлении по итогам выборов", - говорится в пресс-релизе.
Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей. Ранее спецкоординатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что в целом день голосования в Казахстане прошел спокойно, но наблюдатели сообщили о нарушениях.
Касым-Жомарт Токаев
Дополняется
Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня
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Выборы президента КазахстанаБДИПЧ ОБСЕКасым-Жомарт ТокаевОБСЕКазахстанВ мире
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