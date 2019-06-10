В БДИПЧ ОБСЕ отметили конструктивную реакцию Казахстана на отчет о выборах

АЛМА-АТА, 10 июн – РИА Новости. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьерг Гисладоттир в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым отметила конструктивную реакцию республики на доклад организации по итогам наблюдения за президентскими выборами, сообщила пресс-служба МИД.

По информации пресс-службы, глава БДИПЧ ОБСЕ поблагодарила Атамкулова за создание максимально благоприятных условий для работы миссии. При этом она отметила "конструктивное восприятие казахстанскими властями доклада и плана о дальнейшем совершенствовании системы". "Некоторые правительства категорически не принимают такого рода отчеты. В Исландии есть пословица: "Друг всегда скажет правду тебе, а враг будет говорить, что все хорошо", - сказала директор БДИПЧ.

Глава МИД сообщил, что в казахском языке есть схожая же пословица. "Правительство Республики Казахстан примет во внимание замечания и рекомендации, указанные в заявлении по итогам выборов", - говорится в пресс-релизе.